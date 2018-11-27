أخبار مصر | اليوم.. "سعفان" يسلم عقود عمل لذوي القدرات الخاصة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "سعفان" يسلم عقود عمل لذوي القدرات الخاصة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة عددا من عقود العمل لذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص بالقاهرة، وفرتها منطقة شرق قوى عاملة التابعة لمديرية القوي العاملة بالقاهرة ، في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب .

وقال الوزير: إن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل يتطلب تضافر وتكاتف كافة جهود الحكومة مع جهود منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشددا علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدولة المصرية تولى عناية فائقة لمتحدي الإعاقة لتوفير فرص عمل لهم، فضلا عن الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية بما يمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقي أفراد المجتمع.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة سبق وأن دشنت صفحة خاصة للتواصل الاجتماعى مع ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية وتضمينها على صفحة الموقع الرسمى للوزارة، فضلًا عن إعداد استمارة حصر لأعداد راغبى العمل من هذه الفئة، وتم استيفاء النسبة لبعض الشركات من الموقع الرسمي للوزارة.