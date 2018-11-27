أخبار مصر | بعد قليل.. بدء جلسة مباحثات بين السيسي وولي العهد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. بدء جلسة مباحثات بين السيسي وولي العهد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي وصل إلى القاهرة، مساء أمس الإثنين، في زيارة لوطنه الثاني مصر، تستغرق يومين، في ثالث محطة له بجولته العربية التي شملت الإمارات والبحرين.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس ولي العهد السعودي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم، الثلاثاء.

السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.