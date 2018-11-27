أخبار مصر | عاجل.. 'تشريعية النواب' ترد على طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 'تشريعية النواب' ترد على طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، رفض طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن "رئيس نادي الزمالك" عضو مجلس النواب، وذلك لتحريك دعوى جنائية ضده.

وجاء طلب رفع الحصانة في قضية أموال عامة والخاصة بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي، إعمالًا لنص المادة «113» من الدستور.

ووفقًا لمذكرة النائب العام، قالت لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة، إن مستحقات النادي كان يتم تحويلها بحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاسه 62.961 ألف دولار.

وأضاف أعضاء لجنة الفحص، بحسب المذكرة، أن ذلك الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، ما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، بما أضر بأمواله بقيمة تلك الغرامات، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.

وعن واقعة التعامل في النقد الأجنبي، جاء في المذكرة أن أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها في ذلك، والبنوك المعتمدة بشراء الدولار، حيث وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017، البندين 65 و119، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس نادي الزمالك.