شكرا لقرائتكم خبر عن 2 ديسمبر.. جامعة عين شمس تكشف تفاصيل أول مركز بحثى متخصص للدراسات الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، مؤتمراً صحفياً، فى تمام الثانية عشر من ظهر يوم الأحد المقبل ديسمبر، بمقر قصر الزعفران.

وقالت جامعة عين شمس فى بيان لها، إن المؤتمر يأتى للكشف عن تفاصيل الاتفاقية المبرمة مع جامعة الشعب الصينية لإنشاء أول مركز بحثى متخصص للدراسات الصينية بمصر وأفريقيا "مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير" .