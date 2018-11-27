شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27/11/2018 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد و السواحل الشمالية ، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بالقاهرة العظمى 25 والصغرى 16 ، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13 ، ومطروح العظمى 23 والصغرى 13 ، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 14 ، وقنا العظمى 27 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى 28 والصغرى 15 .

الطقس فى الأردن نهاراً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً نسبياً بوجهِ عام مع ظهور كميات كبيرة من السُحب المُتوسطة و العالية ، ويُحتمل هطول زخات محلية خفيفة من المطر في بعض المناطق.



الرياح تكون جنوبية الى جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً في أجزاء من شمال المملكة، وتزيد من الإحساس بالبرودة خاصة مع ساعات الليل والصباح.

في خليج العقبة:



-الرياح: متقلبة الاتجاهات، خفيفة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس بارداً و رطباً بوجهٍ عام في أغلب مناطق المملكة.

الرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً في أجزاء من شمال المملكة، و تزيد من الإحساس بالبرودة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الرحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.