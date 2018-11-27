شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى أعلى الطريق الدائرى اﻹقليمى بسبب انقلاب مقطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية إثر حادث انقلاب مقطورة بالطريق الدائرى اﻹقليمى بالقرب من العاصمة اﻹدارية، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة باﻹقليمى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

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