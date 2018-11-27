شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة على الطرق اليوم وغدا وحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شبورة كثيفة على الطرق خاصة الطرق الزراعية والطريق القريبة من المسطحات المائية تستمر اليوم وغدا. وناشد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، السائقين بتوخى الحذر من الشبورة المائية واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة. وكشف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع من الخميس المقبل نهاية الأسبوع الجارى بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث يشهد طقس الخميس سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين.

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