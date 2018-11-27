شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 10 صور تاريخية من زيارة الملك عبد العزيز آل سعود لمصر منذ 72 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك العلاقات المصرية السعودية طبيعة خاصة تنبع من امتدادها الطويل منذ تأسيس المملكة على يد الملك السعودى الراحل عبد العزيز آل سعود وحتى الآن، وطوال هذا التاريخ نظم العديد من الملوك والأمراء فى السعودية زيارات مختلفة إلى مصر، حيث زارها العديد من ملوك السعودية قبل توليهم شئون الحكم، وفى إطار الاحتفاء بالزيارة التى يقوم بها سمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى القاهرة ضمن جولاته الخارجية، نعرض 10 صور تاريخية من الزيارة التى قام بها عبد العزيز آل سعود عام 1946 بزيارة مصر.



الملك فاروق يستقبل الملك عبد العزيز خلال زيارته إلى مصر



الملك فاروق فى عربة ملكية مع الملك عبد العزيز

وحضر الملك عبد العزيز آل سعود على اليخت الملكى المحروسة الذى كان قد أقلع من السويس فى يوم 2 يناير سنة 1946 متجها الى جدة لإحضاره، وقد استقبل الملك عبد العزيز استقبالا جماهيريا حافلا عند وصوله الى السويس ، وعند وصوله الى القاهرة استقل مع الملك فاروق عربة ملكية مكشوفة الى قصر عابدين مرورا بشوارع وميادين القاهرة ، وقد رحبت به الجماهير فى القاهرة ترحيبا كبيرا.



الملك عبد العزيز يستعرض حرس الشرف بجوار الملك فاروق



الملك عبد العزيز يوقع فى سجلات الجامعة العربية خلال زيارته لمصر

وضم جدول الزيارة العديد من الفعاليات المختلفة التى شارك فيها الملك فاروق مع ضيفه الملك عبد العزيز، مثل أداء صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر حيث ألقى خطبة الجمعة شيخ الأزهر فى ذلك الوقت الشيخ مصطفى عبد الرازق، وزار الملك عبد العزيز جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة" حاليا، وكذلك القناطر الخيرية وحديقة الحيوان، وشهد عروض الخيل وسباقاتها بالإضافة إلى عرض عسكرى خاص.



الملك عبد العزيز خلال زيارته إلى القناطر الخيرية



الملك عبد العزيز خلال زيارته إلى حديقة الحيوان



الملك عبد العزيز والملك فاروق يتوجهان إلى صلاة الجمعة فى الأزهر



الملك عبد العزيز والملك فاروق يشاهدان العرض العسكرى



الملك عبد العزيز يتابع أحد السباقات فى منطقة مصر الجديدة