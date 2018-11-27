شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى: ننسق مع كافة جهات الدولة فى إدارة السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المهندسة نادية عبد الحميد رئيس قطاع التوسع الأفقى، بوزارة الرى، أن الوزارة مستعدة للسيول بالتنسيق مع كافة الجهات، موضحة أن هناك غرف عمليات فى كل محافظة، وغرف الأزمات و غرفة الأرصاد الجوية، والحماية المدنية، والقوات المسلحة، بالإضافة إلى غرف على الواتس اب للتعامل مع أى سيول تسقط.

وأضافت عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن حالة الطوارىء التى رفعتها الوزارة تتضمن تخفيض مناسيب فى الترع والمصارف عند سقوط أمطار غزيرة لإستيعاب أى زيادة تأتى موضحة أنه يتم صيانة المحطات والمعدات لكى تكون جاهزة عند الضرورة.

الجدير بالذكر أن وزارة الرى، تتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية بصفة دورية ومستمرة للتنبؤ بحالة الأمطار والسيول والتغيرات الجوية وتحليل صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد والاستفادة منها فى وضع الخطط وإعداد السياسات وتحديد الاستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة وتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه، فى ضوء الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية،والإمكانيات التكنولوجية المتطورة فى مجال الرصد والتنبؤ، فضلًا عن تعميم نظام الإنذار المبكر بمختلف محافظات الوجه القبلى وسيناء والبحر الأحمر للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها بفترة زمنية من 24 إلى 72 ساعة، فى ضوء الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والمحطات الرقمية الأرضية.