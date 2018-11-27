شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأخبار في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت الصحف الصادرة الثلاثاء عددا من الموضوعات الهامة، جاء على رأسها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور مصر حاليا، كما أبرزت افتتاح الرئيس للمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، وزيارة وزير الدفاع إلى السودان، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الشأن المحلي.

وتحت عنوان «الرئيس يبحث مع بن سلمان تعزيز الشراكة بين البلدين»، نقلت صحيفة «الأهرام» تصريحا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، قال فيه «إن زيارة ولي العهد السعودي تتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات بالإضافة إلى التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض» .

في نفس السياق، وتحت عنوان «ظاهرة حب لولي عهد السعودية خلال زيارته للقاهرة» قال صحيفة «الأخبار» استقبل المئات من المصريين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأعلام مصر والسعودية، وهتافات ترحيب، خلال زيارته إلى القاهرة، وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل مساء أمس بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة تصريحا قال فيه «إن ولي العهد السعودي يقوم بزيارة رسمية لوطنه الثاني مصر لمدة يومين يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السعوديين».

كما أبرزت صحيفة «الجمهورية» لقاء الرئيس السيسي لولي العهد السعودي، وتحت عنوان «السيسي وبن سلمان يناقشان الملفات ذات الاهتمام المشترك»، قالت «يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جلسة مباحثات ثنائية مع صاحب السمو الملكي. الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية».

وفي سياق آخر، يتعلق بافتتاح الرئيس السيسي أمس للمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، اهتمت الصحف الثلاث، بتأكيد الرئيس أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية في مصر وحسن إدارتها واستغلالها لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ونقلت تصريحا للسفير بسام راضي قال في «إن الرئيس تفقد عددا من أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر، كأجنحة المغرب والإمارات والسعودية، فضلاً عن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وبعض الشركات الوطنية التابعة لها كشركتي فوسفات مصر وإنبي، حيث اطلع الرئيس السيسي على الخريطة الاستثمارية المعدنية على مستوي الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس استمع خلال حفل الافتتاح إلى كلمات أمين عام جامعة الدول العربية، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، فضلاً عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على اعتبار رئاسة مصر للدورة الحالية للمؤتمر.

كما أشارت الصحف إلى استقبال الرئيس السودانى عمر البشير أمس الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، خلال زيارته العاصمة السودانية الخرطوم، حيث أشاد البشير بالمستوى المتميز لعلاقات البلدين والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الفريق أول محمد زكى تطابق وجهات نظر الدولتين تجاه التحديات والتهديدات الأمنية بالمنطقة، وتوافق الرؤى السياسية لدعم جهود الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الصحف إلى أنه عقب إجراء مراسم الاستقبال الرسمية، بمقر وزارة الدفاع السودانية، بحث الفريق أول محمد زكى مع نظيره السودانى الفريق أول عوض محمد بن عوف، والفريق أول كمال عبدالمعروف، رئيس هيئة الأركان السودانية، أوجه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة التدريبات المشتركة وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم العابرة والهجرة غير الشرعية. وأكد وزير الدفاع السودانى حرص بلاده على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، وضرورة دعم جهود الأمن والاستقرار.

كما أبرزت الصحف قرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من عدد من أقارب رجل الأعمال حسن مالك بينهم ابنته وأشقاؤه وعدد آخر من عناصر جماعة الإخوان وتأييد حكم إدراجهم بقوائم الإرهاب.

وأشارت الصحف إلى أن محكمة جنايات القاهرة، كانت قد أصدرت حكمها بإدراج 161 شخصًا من المنتمين لجماعة الإخوان، من بينهم ابنة رجل الأعمال حسن مالك «خديجة»، وثلاثة من أشقائه سناء مالك، وعائشة مالك، وعمر مالك وأكثر من 18 سيدة على قوائم الإرهاب على خلفية محاكمتهم في القضية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا.

كما أبرزت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة لديها اهتمام كبير بتهيئة مناخ تعليمى جيد، مضيفا أن الحكومة لديها حرص على التواصل مع المقترحات التي تصل إليها، وذلك خلال تلقى مدبولى عددا من الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية من جانب عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب، اعتراضا على الجدول الخاص بامتحانات الصف الأول الثانوى وبعث رئيس مجلس الوزراء ــ ردا على هذه المخاوف ــ برسالة طمأنة إلى أولياء الأمور والطلاب، بأن الحكومة تحرص على تهيئة المناخ الايجابى لدفع العملية التعليمية قدماً، لافتاً إلى اهتمام الحكومة بالتفاعل مع المطالبات والمقترحات الواردة إليها عبر قنوات التواصل المختلفة ومن بينها بوابة الشكاوى الحكومية.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقرير لرئيس مجلس الوزراء، تكليف رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بتعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، على أن يتم اعلان الجدول الجديد اليوم .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن جدول الامتحانات الجديد سيراعى أداء امتحان مادة واحدة في اليوم، مع وجود فواصل مناسبة لتفادى مناسبة رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية، هذا بالإضافة إلى زيادة الوقت المخصص للامتحانات نظراً لحداثة التجربة على الطلاب.

وأضاف الوزير أنه سيتم جدولة الإمتحان الأول في نهاية الترم الأول، ثم جدولة الامتحان الثانى للترم الأول ـ بعد اجازة نصف العام، فهناك امتحانان للترم الأول وامتحانان للترم الثاني، ونتائج هذه الامتحانات لا تضاف للمجموع التراكمى لدفعة 2018/2019 الحالية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن طريقة احتساب المجموع العام للسنة والذى يُحدد النجاح والرسوب، تقوم على أن الرسوب في واحد أو أكثر من هذه الفرص، لا يُفقد الطالب الفرصة الكاملة لاجتياز العام الدراسي.

ولفت الوزير إلى أن نماذج الأسئلة الجديدة لا تحتاج وقتاً مثل الامتحانات القديمة، ولذلك تبدو أزمنة الامتحانات أقصر بصورة عامة.

وفى سياق آخر، عقد مدبولي، اجتماعا أمس لمتابعة موقف توفير سلعة «الفول الصحيح اليابس»، وذلك بحضور وزيرى التموين والزراعة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بسلعة الفول، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه حتى عام 2003 كنا نحقق الاكتفاء الذاتى من هذا المحصول، وذلك من خلال زراعة مساحات اراض تقدر بنحو 300 ألف فدان على مستوى الجمهورية، أما حاليا فقد وصل اجمالى المساحة المنزرعة بهذا المحصول إلى نحو 120 ألف فدان، وهو ما يسهم في اتاحة ما يزيد عن 25% فقط من استهلاكنا من هذه السلعة الضرورية.

من جانبه، أشار وزير التموين إلى أن الوزارة ستتخذ عدداً من الخطوات لتوفير الكميات المطلوبة من سلعة الفول، حيث ستبدأ في اجراءات استيراد الكميات التي تفى باستهلاك المصريين وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، هذا إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة بهدف العمل على تعديل المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الفول، حتى يتسنى تغطية متطلبات الاستهلاك المحلى منه عبر الاستيراد.