شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 27 نوفمبر 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمدبن سلمان بن عبدالعزيز، الذي يزور مصر حاليا، حيث يتم بحث سبل دعم وتطوير علاقات التعاون الثنائي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، إلى العاصمة الصربية بلجراد؛ في زيارة يبحث خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة وعلى ضوء مرور أكثر من 110 أعوام لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل، التابع لوزارة الثقافة، احتفالًا بيوم السلام العالمي، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي لنصف السنة الأول للعام الدراسي ٢٠١٨ / ٢٠١٩، وذلك بعد أن وجه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بتعديل الجدول الحالي.

يُطلق البرلمان العربي بالتعاون مع مجلس الدولة بسلطنة عُمان، «الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها»، وذلك بحضور الدكتور يحيي بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ووزير البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان، وهي الوثيقة التي أقرها البرلمان العربي واعتمدتها «قمة القدس» في الظهران بالمملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في شهر أبريل الماضي.

يلتقي وزير الخارجية الألمانية هيكو ماس مع نظيرته النمساوية كارين كنيسل؛ لبحث القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية الأوروبية والدولية.