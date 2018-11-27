شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: زيارة محمد بن سلمان «تقليدية» ولا علاقة لها بـ«مقتل خاشقجي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي عمرو أديب على زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، قائلًا: «أي طالب إعلام لما تسأله يقولك وصل إلى بلده الثاني مصر، وكان في استقباله أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسيدور اللقاء حول تعزيز العلاقات بين البلدين».

وأضاف في برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن هناك إصرار على حصار الرجل إعلاميًا وسياسيًا بكل الأشكال، لبيان أن الزيارة لغرض ما، هذا الكلام لا يحتاج زيارات، مجرد اتصال هاتفي».

وتابع: «هناك إصرار على ربط جولات بن سلمان بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول، لكنه في الحقيقة يقوم بزياراته التقليدية في مجاله الحيوي (..) لا أحد يتحدث عن زيارة إردوغان إلى قطر ولقائه مع الأمير تميم».