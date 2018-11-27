شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير مصل الكلب بوحدات الرعاية الأساسية بالجمهورية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أن مصل الكلب متوفر بالوحدات الصحية، ويتم الحصول علية مجانًا، وأضافت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أن الأمصال مهمة للوقاية من مخاطر عض الكلاب مشيرة الى أن الخدمة مجانية .

وأضافت سعاد عبد المجيد فى تصريحات صحفية أن هناك رقابة ومتابعة لتوفير المخزون الإستراتيجى لمصل عض الكلب حتى لا يكون هناك نقص فى الوحدات.