أخبار مصر | عاجل.. بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات بشأن صرف رواتب ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات بشأن صرف رواتب ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوق التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، صرف معاشات شهر ديسمبر اعتبارًا من يوم السبت المقبل لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

ووجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" بداية من يوم السبت أول ديسمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من الأحد 2 ديسمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من يوم 5 ديسمبر .

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر المعاشات .