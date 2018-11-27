أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يشيد ببيان هيئة كبار العلماء بشأن دعاوى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يشيد ببيان هيئة كبار العلماء بشأن دعاوى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ببيان هيئة كبار العلماء بشأن ما أثير مؤخرا من دعاوى حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مؤكدا دعمه الكامل لكل ما جاء ببيان "هيئة كبار العلماء".

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن الأزهر كان وما زال منذُ أكثرَ مِن ألفِ عامٍ حارسا أمينا فيما يتعلَّق بأحكام دين الله وبيانها للناس، مؤكدا على ما جاء بالبيان بأن "رسالة الأزهر الشريف هي رسالةٌ عالمية لا تَحدُّها حُدُودٌ جُغرافية، ولا توجُّهات عامة أو خاصة، يتحمَّل عبأها إزاءَ قضايا الأُمَّتينِ العربيةِ والإسلاميَّةِ"

وأكد حرص هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على بيانِ الحقائقِ الشَّرعيَّةِ ناصعةً أمامَ جماهيرِ المسلمينَ في العالَمِ كلِّه.

وقالت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في بيان لها، أمس، إن ما يُثار في الآونةِ الأخيرةِ حول ميراث المرأة وبعضِ الثوابتِ الشرعيةِ المحْكَمةِ هي محاولة للتحقير مِن شأنِها والاستخفاف بأحكامِها، موضحة أن تلك القضايا التي زادَ فيها تجاوُزُ المضللينَ بغير علمٍ في ثوابتَ قطعيَّةٍ معلومةٍ مِن الدِّينِ بالضرورةِ، ومن تقسيم القرآن الكريم المُحكَمُ للمواريثِ والذي وَرَدَ في آيتينِ مُحكَمتَينِ مِن كتابِ الله المجيدِ في سُورةِ النِّساءِ، أمرٌ تجاوَزَتْ فيه حَمْلةُ التشنيعِ الجائرةُ على الشَّريعةِ كلَّ حُدودِ العقلِ والإنصافِ.