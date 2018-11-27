شكرا لقرائتكم خبر عن عماد أديب يوضح أسباب زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عماد الدين أديب إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان في استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، لمؤازة المملكة في عاصفة مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر قنصلية المملكة في إسطنبول.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحكاية» على «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن الزيارة تؤكد أن «تحالف الاعتدال» بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين «قوي ومستمر»، بدليل المشاركة القوية لهذه الدول في مؤتمر الاستثمار في الرياض، فضلا عن مناورات «درع العرب 1».

وأشار إلى أن أول تحرك لولي العهد السعودي خارج المملكة كان بزيارة دول التحالف للتأكيد على قوته في مواجهة محاولات الابتزاز التركي، واستمرارية المواقف العربية حيال بعض القضايا مثل المقاطعة القطرية.

وأوضح أن الوفد المرافق للأمير السعودي ضم وزراء الداخلية والتجارة والخارجية والإعلام، فضلا عن رئيس المخابرات العامة خالد الحميدان، ما يعكس أهمية الزيارة، مؤكدًا أنها ليست بروتوكول ومؤازة فقط، ولكنها زيارة «تحقيق مصالح بين البلدين».

في المقابل، قال «أديب» إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار قطر، ما يؤكد رجوع الفرع إلى الأصل، العلاقة بين أنقرة والدوحة هي علاقة اثنين في خندق واحد، لهما نفس الرؤية والموقف التخريبي حيال المنطقة، فضلا عن دعمهما لمشروع الإسلام السياسي وجماعة الإخوان.

وأضاف أن أردوغان حاول ابتزاز السعودية بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، معتبرًا أنه فشل في فرض حصار موازي على المملكة للمقايضة به على إنهاء المقاطعة القطرية، وفشل في إرغام الرياض على إعادة علاقاتها مع الدوحة.