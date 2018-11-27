شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة يحذر الحكومة من إسناد تصدير الكلاب والقطط لشركات خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بشأن تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، موضحًا أن طلب الإحاطة الهدف منه حماية أى تلاعب قد يحدث فى هذا الأمر من حيث السماح لبعض الشركات الخاصة بالتحايل وتصديرها بعيدًا عن الحكومة .

وأضاف رفعت فى تصريح لـ"الخليج 365" أن مسألة تصدير الكلاب والقطط أمر مخالف للقانون والدستور ومجرم دينيًا فى الدين الإسلامى والمسيحى، وأن الاتجار فيها مخالف حيث تستخدم للحراسة فقط، متابعًا: من يدعى أن التصدير يجلب عملة صعبة مرفوض، واختفاؤها يحدث خللاً فى التوازن البيئى يترتب عليه انتشار الآفات، ومن ثم يتربح المصدرين وتنفق الحكومة أموالاً على علاج المواطنين .

وتابع عضو مجلس النواب، أن مسألة الاتجار فى الكلاب والقطط جعلت ألمانيا تهاجم مصر وتتخذها سريعة للنيل من ملفات عديدة خاصة أن الدولة المصرية ما زالت مستهدفة من الخارج، موضحًا أن ألمانيا تتحدث عن مصر فى هذا الملف فى حين أن كوريا تعذب الكلاب وتقتلها وألمانيا تتجاهل هذا الأمر.