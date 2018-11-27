شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. ختام مؤتمر "الاقتصاد وأجندة التنمية المستدامة ..آفاق 2030" بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم المؤتمر الرابع حول "الاقتصاد وأجندة التنمية المستدامة آفاق 2030 " أعماله فى كينيا غداً الأربعاء، بمشاركة مصر بوفد رفيع المستوى يرأسه المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء ممثلين لعدة قطاعات.

وتتركز أهداف المؤتمر، على التقنيات والابتكارات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، والتحديات التى تطرحها هذه الموارد والفرص الهائلة التى تقدمها للبشرية، بهدف تشجيع المناقشات العالمية حول التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.

تأتى أهمية المشاركة فى هذا المؤتمر لما تمثله المحاور المطروحة فيه من أهمية كبرى فى مجال إدارة الأحياء والموارد البحرية، وتسخير إمكانيات البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من الابتكارات والتقنيات الحديثة للبحار والمحيطات، لمواجهة التحديات القائمة بهدف تعظيم الفرص الهائلة لهذه الموارد وتسخيرها للبشرية فى سبيل زيادة الانتاج وتوفير الوظائف، وضمان الأمن الغذائى .

ويناقش المؤتمر عدد من المحاور "الاستدامة، وتغير المناخ، ومراقبة التلوث و الإنتاج، والنمو الاقتصادى المتسارع، والتشغيل والتقليص من الفقر، والنقل والاتصال العالمى، وخلق فرص العمل والقضاء على الفقر"، والمدن، والترفيه السياحى والاقتصاد الأزرق، والطاقة، والموارد المعدنية والتنمية المستدامة، وتدبير الحياة البحرية والحفاظ عليها، والحفاظ على النشاط الاقتصادى المستدام، والعمل من أجل حماية المناخ".