شكرا لقرائتكم خبر عن منشق بالإخوان: انضمام عناصر الجماعة إلى تنظيم داعش يكشف حقيقة فكر التنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق البشبيشى، القيادى المنشق بجماعة الإخوان، أن الإخوان جماعة مغلقة لا تعترف أبدًا بأخطائها وتكرر كوارثها كل دورة من الزمان، قد تستغرق عشرات السنين فى أزمات أخطاء دائرية ترتد كل فترة زمنية.

وأشار القيادى المنشق بجماعة الإخوان فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن انضمام عناصر إخوانية إلى تنظيم داعش الإرهابى يكشف حقيقة فكر التنظيم ومدى انتهازية قياداتهم التى تروج الأساطير وتخدع قواعدها من أجل الحفاظ على سيطرتها.

ولفت القيادى السابق بجماعة الإخوان إلى أن مخطط تميم بن حمد أمير قطر لإحياء الإخوان فى المنطقة ستفشل فالشعوب العربية لن تنخدع بأموال الدوحة القذرة التى تمول بها الجماعة.