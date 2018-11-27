شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التربية والتعليم ينشر فيديو افتتاح المدرسة الرسمية الدولية بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، الاثنين، مقطع فيديو خلال زيارته للمدرسة الرسمية الدولية بالعبور بالحى الرابع فى العبور، وذلك لافتتاح المدرسة، وعلق على مقطع الفيديو بجملة مقتضبة، حيث كتب "افتتاح المدرسة الحكومية الدولية بالعبور صباح اليوم".

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، قد افتتحا، الاثنين، المدرسة الرسمية الدولية الحكومية بالحى الرابع فى العبور بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وخالد جرامون، مدير الإدارة التعليمية بالعبور، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتقع المدرسة على مساحة 7199 مترا مربعا، ومساحة المبنى 1364 مترا مربعا، وتتكون المدرسة من 36 فصلا دراسيا، وهى تتكون من دور أرضى ودورين متكرر بتكلفة 6 مليون جنيه بإجمالى مصروفات دراسية للطالب 15 ألف جنيه فى العام الواحد بدعم مادى كبير من الوزارة بينما مثيلاتها فى المدارس الدولية تقدر مصروفات الطالب بمبلغ 100 ألف جنيه، وهذا ما يجعلها اقتصادية جدًا بالنسبة لهذا النوع من التعليم وبنفس المستوى المتميز جدًا، حيث تم تدريب المعلمين والإداريين من قبل الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية، مما كان له بالغ الأثر فى رضا الطلاب وأولياء أمورهم وتحمس الجميع لتلك التجربة الناجحة ليتم تعميمها لزيادة الطلب على هذا النوع من التعليم من قبل أولياء الأمور بالإضافة إلى تكاليفه المنخفضة نسبيا بالطبع.

وتفقد شوقى فصول مرحلة رياض الأطفال متحدثا مع التلاميذ والمعلمات داخل الفصل، وتفقد أيضا غرفة التربية الفنية ومنطقة الألعاب الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، موجها بتقديم الدعم التام لهذه المدارس من كل أجهزة الوزارة، للحفاظ على مستوى جودة التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب بالمدارس.





وفى حوار مفتوح بين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وأعضاء مؤسسة المدارس الدولية بمصر ومجموعة من أولياء الأمور، فقد أكد شوقى حرص الوزارة على تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى عال من الجودة يضاهى ما تقدمه المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وبمصروفات دراسية أقل من مثيلاتها من المدارس الدولية الخاصة.





وأشاد شوقى بآلية العمل داخل المدرسة من انضباط وتجهيزات للفصول، وتأهيل للمعلمين، مشيرا إلى أن العمل الجماعى هو وسيلة نجاح أى عمل، مثنيا على روح الإيجابية والتعاون بين جميع أعضاء المؤسسة وبين العاملين بالمدارس الرسمية الدولية وأولياء الأمور، لذا حقق انجاز هذا النموذج الرائع فى وقت قصير وأن الهدف الأساسى والرابح الأول هو التلميذ، كما أثنى وزير التربية والتعليم على المدرسة والأنشطة التى تقدمها لطلاب KG1_KG2، مشيرا إلى أنها تجربة رائدة وسيتم تعميمها فى المحافظات حيث تهدف إلى تعليم بمستوى دولى يطبق بجودة متقدمة، مع الحرص على تعليم القيم والأخلاق للأجيال القادمة، وتأصيل فكر التعليم العالمى المستمر.



