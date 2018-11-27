شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعلق على مزاعم تصدير الكلاب والقطط (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي تصدير القطط والكلاب إلى الخارج.

وقال عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، منتصف ليل الاثنين: «لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان، هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث».

ونشر «صلاح» صورة له رفقة قطتين، معقبا: «لا لانتهاك حقوق الحيوانات»، في إشارة إلى مزاعم تصدير الكلاب والقطط في شوراع مصر إلى الدول التي تتناول لحومها.

من جهتها، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضىي مزاعم الاتجاه إلى إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول الخارج، وقال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى مصر تتم عبر الموانئ والمطارات طبقا للأعراف الدولية.