شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات البرلمان تتواصل مع الجهاز القومى لحذف لعبة "pubg" من تطبيق جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا غدًا لبحث إمكانية مواجهة خطر لعبة "pubg" موضحًا أن هذه الألعاب تدعو إلى العنف وتعتبر ضمن حروب الجيل الرابع على المنطقة العربية، لأن هذه الألعاب لا تمثل خطورة على الأطفال المصريين فقط بل تمتد إلى أطفال الشعوب العربية ولابد من اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأطفال .

وأضاف بدوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن لعبة pubg تمثل خطورة على الأطفال، لافتًا إلى أنه تواصل مع عدد من المتخصصين للتحاور حول اللعبة، وتم التأكيد على أنها تمثل خطورة على الأطفال من سن 3 اعدادى حتى 3 ثانوي لأنها تعتمد على الأكشن وتدعو الأطفال لممارسة العنف.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أنه تواصل مع الدكتور مصطفى عبد الواحد رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لمطالبته بسرعة التدخل وحذف اللعبة من تطبيقات جوجل لحماية الأطفال، بجانب التواصل مع وزير الاتصالات للعمل على وضع آلية وإستراتيجية للأسر للمتابعة الدورية للأطفال والعمل على رفع درجة الوعى لحمايتهم من ألعاب الموت وحروب الجيل الرابع.