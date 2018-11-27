شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة رفع كفاءة محطة إمبابة لتحسين الخدمة فى الهرم والرماية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أنه تم رفع كفاءة التشغيل بمحطة ماه امبابة وذلك بتغيير 6 طلمبات عالية الكفاءة.
وأضاف رئيس شركة مياه الجيزة، أن رفع كفاءة محطة مياه امبابة سيعمل على تحسين الضغوط بمنطقه الهرم والرمايه فى إطار السعى لتقديم حلول عاجله للتغلب على مشاكل الانقطاع عن بعض المناطق بالجيزة
وأشار إلى أنه تم تكثيف العمل لتعليمات وزير الإسكان فتم تكثيف البرنامج الزمنى للانتهاء من أعمال التركيب .
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