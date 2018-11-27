شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون الضريبة على الدخل ولائحة بدل السفر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال، مشروع قانون الضريبة على الدخل و لائحة بدل السفر للعاملين ،لبدء مراجعتها قبل إقرارها أمام مجلس النواب.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران ، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، إن التعديلات تنص على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصما من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالى:
الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصما بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.
وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.
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