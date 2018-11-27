أخبار مصر | "البجرمي" يكلف إيمان عبد الله بإدارة الشؤون المالية والإدارية بمديرية شباب القاهرة

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أصدر الدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، قرارًا بتكليف إيمان عبد الله، برئاسة إدارة الشؤون المالية والإدارية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة. ويأتي قرار "البجرمي" بتكليف إيمان عبد الله، بعد نجاحها في الإدارة خلال الفترة الماضية، ومتابعة كافة الأندية ومراكز شباب المديرية، وتحويل أكثر من موظف إلى التحقيقات، بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية، ليقع اختياره عليها لاستكمال نشاطها الفعال في كافة الأندية ومراكز الشباب.

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