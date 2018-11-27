كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مظاهرة حب في استقبال ولي العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد المئات من المواطنين، لاستقبال الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي، أمام مقر إقامته بالقاهرة. ورفع المواطنون أعلام السعودية، مرددين هتافات للترحيب بزيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لوطنه الثاني مصر. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، في مطار القاهرة، ولي العهد السعودي، والذي يجري زيارة رسمية لوطنه الثاني مصر لمدة يومين، يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر | مظاهرة حب في استقبال ولي العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .