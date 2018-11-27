أخبار مصر | الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بمطار القاهرة (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي بمطار القاهرة (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، بمطار القاهرة الدولى، الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لمصر تستغرق يومين.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان صحفى سابق، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
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