شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «الشباب» ويونيسف والوكالة الأمريكية للتنمية في زيارة لأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة أسيوط بصعيد مصر، الاثنين، زيارة قام بها وفد رفيع المستوى من وزارة الشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيادة كل من يسرية رجب، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب بالوزارة، وبرونو مايس، ممثل اليونيسف في مصر، وشيري كارلين، رئيسة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتأتي هذه الزيارة –بحسب بيان- في إطار مشروع «تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر»، الذي تقوم اليونيسف بتنفيذه بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويركز المشروع على تنمية مهارات الشباب التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل ولإعداد المشروعات الصغيرة، وعلى تطوير المهارات الحياتية لهذه الفئة العمرية الهامة.

وقد استقبل مركز مدينة الفتح بأسيوط الوفد، حيث التقى هناك بلجنة حماية الطفل المعنية بحماية الأطفال من جميع أنواع المخاطر، وتفعيل آليات الإحالة التي تستجيب إلى وتقي من وقائع العنف الموجه ضد الأطفال. ويعمل المشروع من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية، والتي من ضمنها جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، على دعم تنمية قدرات جميع لجان حماية الطفل، ومقدمي خدمات حماية الأطفال في أسيوط، من أجل التصدي للممارسات الضارة التي تؤثر على نسبة كبيرة من النشء ومعالجتها، مثل ختان الإناث وزواج الأطفال. وتعد لجنة حماية الطفل بمركز الفتح واحدة من ثلاث عشرة لجنة محلية لحماية الطفل شارك أعضاؤها في برامج تدريب لبناء القدرات فيما يتعلق بالحفاظ على الأطفال والنشء وحمايتهم من أي ممارسات ضارة قد ترتكب ضدهم.

وتضمنت الزيارة أيضًا لقاء مع مجموعة من النشء والشباب ممن يستفيدون من فرص التطوير الذاتي وتنمية المهارات المطلوبة للنجاح في سوق العمل والمتاحة من خلال المشروع القومي الرائد «مشواري»، والذي تقوده وزارة الشباب والرياضة وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المرحلة الثالثة منه في محافظات صعيد مصر. وقد جرت الزيارة في مركز شباب بني مر، أحد مراكز الشباب الثمانية عشر بأسيوط، والتي تعد بمثابة مراكز مؤثرة على الشباب والنشء في الوحدات المحلية. وقد عرض المشاركون من الشباب منتجاتهم المختلفة وصناعاتهم اليدوية، وعبروا عن أفكارهم بشأن انتقالهم إلى سوق العمل، وذلك في حلقة نقاشية مع الوفد الزائر.

ومشروع «تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر» ينفذ لمدة 4 سنوات في محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان.