شكرا لقرائتكم خبر عن الأم باولا وكيلة الراهبات بروما أثناء زيارتها لبني سويف: الإرهاب له أجندة لتدمير الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الأم باولا، وكيلة الرئيسة العامة للراهبات بروما، والأم كلارا، الرئيسة العامة للراهبات بمصر، الاثنين، مدرسة الراهبات الفرنسيسكان الخاصة للراهبات بمدينة بني سويف.

كان في استقبالهم القمص بولس فهمي، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك وراعي الكنيسة البطرسية للأقباط الكاثوليك ببني سويف، والراهبة فرونتيانا، مسؤولة الدير ومديرة مدرسة الراهبات ببني سويف والراهبة نجاة وكيلة الدير، وفي بداية الزيارة وقف مدرسو وتلاميذ المدرسة دقيقة حدادا على أرواح الشهداء ومن فقدوا أرواحهم فداءً لمصر وقدمت الطالبات عروضا فنية وغنائية خلال طابور المدرسة وحيوا علم مصر مع وكيلة الراهبات بروما والتقط الأطفال والمدرسون والحضور السلفي مع وكيلة الراهبات بروما

وقالت الأم باولا وكيلة الرئيسة العامة للراهبات بروما، إنني «حضرت إلى مصر 5 مرات وإلى محافظة بني سويف أول بوابة للصعيد، مرتين، مشيرة إلى أن هناك صداقة كبيرة بين إيطاليا ومصر، وهذه الصداقة تجعلني محبة لزيارة إخواتي الراهبات والاطمئنان على أحوالهن، وإنني حضرت إلى بني سويف المرة الأولى عقب قيام الإرهابيين باقتحام المدرسة وقيام القوات المسلحة والدولة المصرية بإعادة بنائها من جديد وإعادة ترميم دير الراهبات الموجود داخل المدرسة وكنت سعيدة جدا في هذه الزيارة بعد أن شاهدت المصريين يقفون مع الراهبات وأولياء أمور المدرسة لعودتها مرة أخرى على ما كانت عليها قبل اقتحامها في 14 أغسطس 2013، وقالت أن في مصر أحد الدول التي يظهر فيها التسامح الديني وأحب أقول شيء مهم أن الإرهاب له أجندات لتدمير الدول ويعتمد على مصالح وأهمها الحصول على الأموال وأن مصر بها قيادة واعية لمثل هذه العمليات».

وقالت الام كلارا الرئيسة العامة: «تلاميذ اليوم هم خميرة صالحة لمستقبل مشرق لمصر، وإنني في مصر منذ 17 عامًا، والمصريون يفهمون معنى الانتماء وحب الوطن وشددت على التلاميذ ببذل المجهود للنجاح والتفوق لأنهم مستقبل مصر المُضيء».