شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء: لا زيادة فى الأسعار قبل يوليو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة النقل وزارة النقل وزير النقل: تحديد الشركة المنفذة لنظام النقل الذكى على الطرق بداية 2019 وزير النقل: نظم إشارات السكة الحديد عفا عليها الزمن ولا يصلح معها التطوير وزارة التضامن وزارة التضامن وزيرة التضامن: أصدرنا اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة بعد تأخر 10 سنوات التموين التموين وزير التموين يضع غدا حجر أساس منطقة لوجستية بالشرقية لإنشاء سلاسل تجارية الإسكان الإسكان سحب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالقاهرة الجديدة وزارة الصحة وزارة الصحة الصحة: توفير مصل الثعبان بالمستشفيات العامة والمركزية بالمجان وزارة الزراعة وزارة الزراعة فيديو.. الزراعة تنفذ حملات لإزالة تعديات على 19 ألف فدان أراضى زراعية وزارة البيئة وزارة البيئة وزارة البيئة تنجح فى دمج إجراءات حماية الطيور الحوامة المهاجرة بقطاع الطاقة وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

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