شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء: لا زيادة فى الأسعار قبل يوليو 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة النقل
وزير النقل: تحديد الشركة المنفذة لنظام النقل الذكى على الطرق بداية 2019
وزير النقل: نظم إشارات السكة الحديد عفا عليها الزمن ولا يصلح معها التطوير
وزارة التضامن
وزيرة التضامن: أصدرنا اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة بعد تأخر 10 سنواتالتموين
وزير التموين يضع غدا حجر أساس منطقة لوجستية بالشرقية لإنشاء سلاسل تجاريةالإسكان
سحب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالقاهرة الجديدةوزارة الصحة
الصحة: توفير مصل الثعبان بالمستشفيات العامة والمركزية بالمجانوزارة الزراعة
فيديو.. الزراعة تنفذ حملات لإزالة تعديات على 19 ألف فدان أراضى زراعيةوزارة البيئة
وزارة البيئة تنجح فى دمج إجراءات حماية الطيور الحوامة المهاجرة بقطاع الطاقةوزارة الكهرباء
وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019
شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الكهرباء: لا زيادة فى الأسعار قبل يوليو 2019 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .