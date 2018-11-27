شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لجامعة عين شمس ببنى سويف لإطلاق قافلة التنمية الشاملة هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف و الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس مؤتمراً صحفياً غدا الأربعاء بمقر محافظة بنى سويف ، وذلك قبيل بدء فعاليات القافلة التنموية الشاملة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس .

وأوضح الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن الجامعة ستطلق قافلتها التنموية الشاملة لخدمة أهالى قرية سدس بمركز ببا و قرية نزلة حنا بمركز الفشن من خلال مختلف الخدمات التى يتم تقديمها بالمجان على مدار ثلاثة أيام متتالية من 28 و حتى 30 من نوفمبر الجاري.

و أضاف سمير عبد الناصر أمين عام جامعة عين شمس و المشرف العام على القافلة ، أن الجامعة قد عقدت شراكات مع عدد من أندية الروتارى و شركات الأدوية و عدد من مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعظيم الاستفادة و تحقيق أعلى درجات التكامل لصالح المواطن المصرى البسيط و خدمة القرى الأشد احتياجاً، لافتاً إلى أن تعداد سكان قرية سدس و العزب المجاورة لها يقدر بنحو 35 ألف نسمة فى حين تخدم القافلة أيضا قرابة 10 الاف نسمة يمثلون تعداد قرية نزلة حنا.

و من المقرر أن يشهد المؤتمر الصحفى كل من سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة بجامعة عين شمس و الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار و الدكتورة هبه شاهين مدير المركز الإعلامى للجامعة وعدد من عمداء و وكلاء الكليات المشاركة بأنشطة القافلة ومنها "كليات الطب و التمريض و طب الأسنان و الصيدلة و البنات و التربية و التربية النوعية و الآداب" و عدد من القيادات بمحافظة بنى سويف و الوحدات المحلية بالمحافظة و عدد من أعضاء نادى روتارى قصر النيل .