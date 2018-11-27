شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": إيقاف فنى هندسى بالمحلة عن العمل وإحالته إلى التحقيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الاثنين، وقف شريف محمد لبيب البرعى فنى هندسى بإدارة أوقاف المحلة الكبرى عن العمل، وإحالته إلى التحقيق بديوان عام الوزارة فيما نسب إليه من تقصير فى أداء عمله، ومخالفته تعليمات الوزارة.
وقال بيان صحفى، إن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتفتيش العام بديوان عام الوزارة.
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