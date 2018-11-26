شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط مستلزمات طبية خاصة بجراحات تدبيس المعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، من ضبط محاولة تهريب كمية تهريب كمية المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات تدبيس المعدة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وأوضح بيان، الاثنين، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الاتحاد القادمة من أبوظبي، اشتبه أحمد بسيوني، رئيس قسم تفتيش الركاب، في راكب مصري قادم من الإمارات، وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف، فتبين وجود أجسام متماثلة ومعتمة. وبلغت التعويضات المستحقة مليونا و600 ألف جنيه.

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