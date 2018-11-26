شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ياباني: ننظر للحضارة المصرية بعين الاعتبار ونقدرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ آيتشي اليابانية، هيديه آكي أومورا، إن مصر تعتبر الأولى حضاريا وثقافيا في العالم، مشيرا إلي أن الشعب الياباني ينظر لتلك الحضارة بعين الاعتبار ويقدرها.

وأضاف المحافظ في تصريحات لـ "المصري اليوم"، بأن مدينة شرم الشيخ آمنة، وأنه قد تعرف على ذلك قبل زيارته الأولى لها في مؤتمر التنوع البيولوجي، لكنه تأكد من ذلك عندما رأى الحضور الآمني الكثيف في جميع مناطق المدينة، لافتا إلى أنه زار منتجعات مدينة شرم التي وصفها بالساحرة.

وأشار إلى أن مؤتمر التنوع البيولوجي كان ناجحا خاصة وأنه لآول مرة تشارك فيه الحكومات الإفريقية، وتابع أن هناك جهود كبيرة منذ حضوره ومشاركته في المؤتمر الدولي الخاص بالتنوع البيولوجي (COP 10 ) وحتى المؤتمر الحالي في شرم رقم 14، لافتا إلى أن محافظة آيتشي تبذل جهودها بالتعاون مع الحكومات الوطنية والغير وطنية للمؤتمر القادم رقم 15 والذي سيتم تنظيمه في الصين عام 2020.

وحول عمق العلاقات بين البلدين، قال لا ننسى القطن المصري، منوها إلى أن محافظة آيتشي ذات طبيعة صناعية، وهناك دراسات حول إقامة توأمة مع محافظة جنوب سيناء خاصة بعد دعوة محافظها اللواء خالد فودة.