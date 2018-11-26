شكرا لقرائتكم خبر عن شيدها الفرنسيون.. وازدهرت في عصر العائلة المالكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد من المزارات الخاصة للجاليات الأجنبية التى كانت تعيش فى الإسكندرية القديمة، أنشأها الفرنسيون أثناء الحملة الفرنسية لتزويد السفن بالبضائع والأطعمة لاستكمال رحلتهم، وتضم العديد من المحال التجارية، وكان يملك أغلبها اليهود واليونانيون وجنسيات أخرى.. إنها السوق الفرنسية التى تتميز بموقعها وسط المدينة أمام سنترال المنشية، ويتكون من 3 شوارع رئيسية وعدد من الشوارع الجانبية، وكان من أهم الأسواق التجارية فى عهد العائلة المالكة.

قال حاتم ياسر، صاحب أحد المحال: «السوق الفرنسية تضم مجموعة من محال الجزارة والبقالة وورش تصنيع اللافتات، وهو أحد أهم الأسواق، التى كانت تقصدها الجاليات الأجنبية فى الإسكندرية، ولابد من تحويل هذه الأماكن إلى مزارات واستخدامها وسيلة لجذب السياحة، ولابد من إدراجها ضمن قوائم المواقع التراثية.

وأشار الحاج أحمد البكل، صاحب أشهر محل جزارة فى السوق، إلى أن السوق الفرنسية كانت من أشهر أسواق الإسكندرية، وكانت السفن الأجنبية ترسو فى الميناء الشرقى القديم، ويقصد السائحون السوق فى أول رحلتهم لشراء احتياجاتهم.

وأكد «البكل»، الذى كان والده من أكبر موردى اللحوم للقصر الملكى فى عهد المللك فاروق، أنه من أقدم أسواق المحافظة، وأن هناك عددا من الأسواق الأخرى ذات تاريخ عريق.

مثل زنقة الستات، تعد شاهدا على تاريخ المدينة العريق، وطالب الجهات المعنية بالحفاظ على هذه الأماكن، وتطويرها وإزالة الشوائب التى تشوه صورتها وإظهار شكلها الجمالى.

وأوضح أن السوق شهدت حالة من الإهمال، بعد اختفاء معالمها القديمة، وتحولت إلى وكر للحيوانات القارضة، وناشد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ضرورة النظر إلى الأماكن التراثية القديمة التى كانت تتميز بتواجد الجاليات الأجنبية، لحثهم على العودة مرة أخرى.

محمد صابر