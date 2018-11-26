شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب نموذجية جديدة لـ«تموين الإسكندرية» ومقران لإدارتي غرب والعامرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية مرحلة جديدة من تحديث المنظومة والتطوير الإنشائى والتكنولوجى لمكاتبها وإداراتها، حيث حصلت المديرية على موافقات من أكثر من جهة رسمية لإنشاء مكاتب تموينية نموذجية ونقل مقرات إدارية لبعض الإدارات وعودتها لوضعها الأصلى، تخفيفاً عن المواطنين المتعاملين معها والمربوطين تموينيا عليها.

وقال المهندس محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، أن المديرية حصلت على موافقة من خلال عضو مجلس النواب عفيفى كامل بتخصيص شقة فى مساكن الإسكان الصناعى فى منطقة الرمل لتطويرها واستغلالها كمقر لمكتب تموين رمل ثالث بدلاً من المقر المؤقت الحالى والكائن بمحل يملكه أحد النواب فى منطقة أبوسليمان ويواجه المواطنون المترددون عليه صعوبات كبيرة للحصول على الخدمة بسبب ضيق المكان مشيرا إلى أنه سيتم تحويله إلى مكتب نموذجى متطور كونه يخدم نحو 50 ألف اسرة.

وأوضح «سعد الله»، فى تصريحات لـ «إسكندرية اليوم»: «فى إطار توجه المديرية لتطوير وتحديث مكاتبها ومقرات الإدارات حصلنا على موافقتين بتخصيص المجلس التنفيذى للمحافظة 450 متراً مربعاً من خلال نواب العامرية لإنشاء مكاتب تموينية نموذجية ونقل مقر إدارة تموين العامرية والكائن حاليا فى منطقة الدخيلة بالعجمى خاصة أن الإدارة تخدم نحو 200 ألف أسرة ما يدعو إلى الحاجة لإنشاء أكثر من مكتبين أو ثلاثة لتلبية الاحتياجات وخدمة المواطنين المربوطين تموينياً».

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الحصول أيضاً على موافقة مبدئية من قيادة المنطقة الشمالية العسكرية لتخصيص 3 شقق بمساكن بشاير الخير فى غيط العنب لإنشاء مكتبين نموذجيين لغيط العنب وكرموز ومقر جديد لإدارة تموين غرب والكائنة حالياً بشقة سكنية فى مبنى بمنطقة المنشية فضلاً عن الحصول على موافقة الوزير عليها.

وفيما يتعلق بميكنة البطاقات التموينية قال سعد الله إنه تم تسليم بيانات 19 ألفا و850 بطاقة ورقية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ إجراءات الطباعة والميكنة الممغنطة لها لتكون جاهزة لتسليمها لأصحابها خلال شهر، فى إطار تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بالقضاء نهائياً على البطاقات الورقية بالمحافظة وحل مشاكل المواطنين.

وأضاف: «بتسلم الدفعة الحالية نكون قضينا على نحو 90% من البطاقات الورقية فى الإسكندرية من إجمالى مليون و50 ألف بطاقة تموينية».