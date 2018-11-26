شكرا لقرائتكم خبر عن ٣ مصانع لتدوير المخلفات.. وتطبيق إلكتروني لـ«الرصد البيئي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إنه يتم تحسين منظومة النظافة بالمحافظة من خلال عدة مراحل تشمل تفعيل منظومة الجمع من أمام العمارات، وهو ما يتم تجريبه حالياً فى بعض الأحياء وسيتم تعميمه تدريجيا بالإسكندرية فيما بعد، عقب إزالة أى معوقات قد تظهر خلال الفترة التجريبية، وكذا اتجاه دراسة إقامة ٣ مصانع لتدوير المخلفات.

وأعرب «قنصوة» عن أمله أن يتبنى المجتمع السكندرى فكرة فصل النفايات من المنبع مثل مجتمعات كثيرة بما يحول النفايات إلى مصدر للدخل بدلا من أن تكون عبئا على الموازنة، مؤكدا الاتجاه إلى جعل منظومة النظافة بالإسكندرية على أعلى كفاءة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء «تطبيق إلكترونى لمنظومة الرصد البيئى بالمحافظة» وهو تحت التجربة حالياً، وهدفه زيادة تفعيل منظومة الرصد البيئى وربطها بجميع الأجهزة المعنية، ومن خلال مشاركة مجتمعية أكبر للتأكد من كفاءة العاملين فى تلك المنظومة.