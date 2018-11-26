شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف الكنائس على 5% من «الأحوال الشخصية» وراء تأخر القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية فى مصر والقرن الأفريقى، إن هناك توافقًا بين الكنائس القبطية المختلفة على نحو 95% من مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وإن وجه الخلاف على 5% فقط من المواد، وهو ما أرجأ صدور القانون، مقترحًا إنشاء محكمة كنسية معتمدة من الدولة لإصدار أحكام الطلاق.

وأضاف «حنا»، لـ«إسكندرية اليوم»، أن الكنيسة الأسقفية تقدمت بطلبات إلى لجنة مجلس الوزراء المنوط بها تقنين أوضاع الكنائس، لتقنين 15 كنيسة ومبنى خدميا، إلا أنه لم تتم الموافقة على أى منها، مشيرا الى أن أتباع الكنيسة الأسقفية فى مصر يصل عددهم إلى 40 ألفا، وأكد أن الأقباط يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع: «الكنائس القبطية قدمت قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها؛ نظراً لوجود اختلافات، إلا أن وزارة العدل طلبت أن يكون قانون الأحوال الشخصيه موحدا، وهو أمر صعب، خاصة أن الكنيسة الكاثوليكية ترفض فكرة الطلاق فى حين لا تمانع الكنائس الأخرى، لأسباب معينة».

وأوضح: «أرى أن حل هذا الأمر يكون فى إعداد مشروع قانون يتضمن النقاط المتفق عليها وإعداد ملحق يشمل اختلافات الكنائس، وهذا لن يسبب مشكلة للقضاة، وهناك حل أفضل هو أن تُعطى الكنيسة حق الحكم بالطلاق من خلال محكمة كنسية معتمدة بالدولة، لأن الدولة تعطى الحق للكنيسة فى إجراء عقد القران وتعتمد هذه العقود التى تحرر فى الكنائس، وعلى غرار ذلك يمكن أن تبحث المحكمة الكنسية حالات الطلاق واتخاذ القرارات المناسبة، على أن تعتمد هذه القرارات من القضاء، وأعتقد أن هذا يخفف العبء على محاكم الأسرة».

وعن قانون بناء وتنظيم وترميم الكنائس قال حنا: «أعتبره خطوة إيجابية نحو تحقيق المواطنة، وإن كنت أتمنى ألا يُسن قانون لبناء الكنائس بل قانون موحد لبناء دور العبادة، تأكيدًا للمساواة وعدم التمييز، ونحن فى الكنيسة الأسقفية تقدمنا بطلب تقنين 15 كنيسة ومبنى خدميا ولم يتم التقنين حتى الآن».

وأكد مطران الكنيسة الأسقفية فى مصر والقرن الأفريقى: «الدستور المصرى يمنع التمييز بكل صوره، سواء على حسب العقيدة أو اللون أو الجنس، والغالبية العظمى من المصريين فى المواقع الحكومية لا يميزون بين المصريين إلا أن هناك قطاعا من الشعب لا يؤمن بالمساواة ويميز بين المسلم والمسيحى، وبالتالى هناك فجوة بين الدستور وقوانين الدولة، وعلاج هذه الفجوة يكون بالاهتمام بالتعليم والثقافة وتطبيق القانون على كل من يميز».

وأضاف: «التمييز بين الناس موجود فى كل بلاد العالم بدليل وجود مجالس لمحاربة التمييز فى دول عديدة، لذا أقترح تفعيل نص المادة 53 من الدستور بإنشاء مفوضية مستقلة لمحاربة التمييز، وأرى أن وجود مفوضية سوف يدعم المواطنة والمساواة أما فيما يتعلق بتولى الأقباط وظائف قيادية فى الدولة؛ فإن الأقباط فى هذا الوقت يتمتعون بتواجدهم فى الوظائف القيادية الرسمية أكثر من أى وقت مضى، والفضل يرجع إلى رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق المواطنة».

وأوضح: «الدستور ينص صراحة على حق المواطنة ومحاربة التمييز بكل صوره، والمادة 64 تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون، وأشار الرئيس فى تصريحاته بمؤتمر الشباب فى شرم الشيخ إلى ذلك، إلا أننا نحتاج تطبيق ذلك على أرض الواقع وعلى مستوى رجل الشارع، وهذا يحتاج إلى تعليم جيد وإعلام واع وثقافة متأصلة وخطاب دينى متجدد يحث على المساواة».

وقال حنا: «لدينا 29 كنيسة فى مصر و145 كنيسة فى القرن الأفريقى و7 كنائس فى شمال أفريقيا و30 من مراكز خدمة المجتمع من المدارس والمستشفيات ومراكز تنمية المجتمع، وعدد أتباع الكنيسة فى مصر يصل إلى 40 ألف قبطى».

وتابع: «الأقباط يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فهو أول رئيس يزور الكاتدرائية المرقسيه فى عيد الميلاد، وهو أول رئيس يبنى كنائس على نفقة الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنيا، وفى عصره تم ترميم وتجديد جميع الكنائس التى حرقها الإرهابيون، ورؤية الرئيس فى المساواة بين المصريين تنتشر بين جميع الشعوب بل فى كل دول العالم العربى».