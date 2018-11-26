شكرا لقرائتكم خبر عن «المنشية البحرية».. مستنقع قمامة يحاصرها الصرف الصحي وأسلاك الكهرباء العارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

المنشية البحرية من أكبر قرى حى المنتزه ثان شرق الإسكندرية، تتميز بأصالتها، وهى من أقدم الأماكن المأهولة بالسكان فى المحافظة، ويتعرض سكانها للموت، إما عن طريق أسلاك الكهرباء، أو بالإصابة بالأمراض من الصرف الزراعى.

«إسكندرية اليوم» رصد مشاكل القرية وكيفية التعامل مع الأخطار، خلال فصل الشتاء؛ ومنها تعرضهم للصعق بالكهرباء، إضافة إلى مصرف الموت، الذى يحتوى أطنانا من القمامة، ما حول القرية إلى مستنقع كبير، انتشرت معه الحشرات والقوارض التى هاجمت البيوت.

وقال حسن سعيد دياب، أحد أهالى القرية: «مشاكلنا تتركز فى الصرف الزراعى الذى يحاصرنا، وتقوم الجهات المسؤولة كل فترة بردم جزء منه، ويحتوى المصرف على أطنان من القمامة، والحيوانات مثل الفئران والثعابين التى تعرض حياتنا للخطر وانتشار الأمراض، ولا يوجد بالقرية سوى مدخل واحد، والثانى عبارة عن ماسورة، تم ردمها، وتتسبب فى حوادث كثيرة آخرها الأسبوع الماضى، عند مرور سيارة ملاكى سقطت فى المصرف، وتوفيت طفلة صغيرة.

وأكد «دياب» أن أغلب طرق القرية غير ممهدة، وتتحول جميعها فى الشتاء إلى مستنقعات وبرك مياه، وهى بدون كشافات إنارة، ما تسبب فى كثرة الحوادث والسرقات وتقدمنا بشكاوى إلى المسؤولين دون جدوى.

وأشارت الحاجة سعاد السيد إلى أن المصرف الزراعى من أخطر مشاكل القرية، حيث بدأ الصرف المغطى بجزء منه، ولم يكتمل، ولا يستطيع أحد تحمل الروائح الكريهة، وفى السنوات السابقة كان يتم تطهير المصرف من القمامة، والآن بعد ردم جزء منه، تحول إلى مقلب للقمامة، ويكتفى «الرى» بإرسال حفار لرفع القمامة من المياه على جانب المصرف، ما يجعل الحيوانات تهاجم المنازل، موضحة أن المساحة المتبقية من المصرف لا تتعدى 200 متر، وتساءلت: «لماذا لا يتم ردمها.. والاستفادة من المصرف بعد الردم ليصبح طريقا عموميا لتسهيل خروج ودخول السيارات إلى الحقول؟»، وأكدت أن أغلب أطفال القرية أصيبوا بأمراض الصدر بسبب المصرف.

وقال الحاج حسن عوض إن المنشية البحرية من أقدم القرى الريفية فى الإسكندرية وأكبرها، وتنقسم إلى جزئين أمام الكوبرى الذى يتميز بكثرة المدارس الأجنبية والأبراج العالية، وتلقى اهتماما كبيرا من مسؤولى حى المنتزه ثانٍ، ويوجد بها جميع المرافق من صرف وأسفلت وكهرباء، و«نحن خلف الكوبرى لا يأتى إلينا مسؤول لبحث مشاكلنا وحلها»، مطالبا بردم المصرف الزراعى الذى يعتبر ملجأ الحيوانات القارضة، التى تتغذى على القمامة، وطالب المسؤولين بالنظر إلى القرية وإيجاد حلول لمشاكلها.

وأضاف الحاج مختار البطش، أحد اهالى القرية، أن مشكلة المصرف لا تنتهى، وفى السابق كانت الشركة الأجنبية ترفع القمامة، وهذه المشكلة منذ 7 سنوات، وجاء المسؤولون منذ عام مع أحد النواب لحل مشكلة المصرف، وتم الاتفاق على تغطية 300 متر طول منه، ولم يتم التنفيذ، لأن الميزانية لا تسمح!

وأكد «البطش» أن الأهالى تقدموا بشكاوى إلى المحافظة والجهات المسؤولة، وجاء المسؤولون ولكن دون تنفيذ.. مشيرا إلى إن عدد سكان المنشية 25 ألف نسمة، وأخطر مشاكلها الكهرباء التى تمر على جدران المنازل والبلكونات، دون تغطية لبعضها ما يجعلها تشتعل فى الشتاء، وبالفعل اشتعل أحد الكابلات العمومية وانقطعت الكهرباء لفترات طويلة جدا وأغلب الأسلاك دون تغطية، ما يعرض حياتنا لخطر الصعق بالكهرباء.

من جانبه، أكد النائب سامح السايح، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة ثان، إعداد خطة لردم المصرف الزراعى بقرية المنشية البحرية، وتقسيمة نصفين؛ جزء يتصل بالطريق الدولى وطوله 150 مترا وتم ردمه بالفعل، وجارٍ التنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية للانتهاء من اعتماد النصف الثانى، فى الشهور الأولى من 2019.

وأوضح النائب أن مشكلة الكهرباء تمت مناقشتها مع شركة كهرباء الإسكندرية، وتغيير جزء كبير من الشبكة داخل القرية، وجارٍ استكمال العمل للانتهاء من الجزء المتبقى مع الحصول على باقى الاعتماد من المالية للانتهاء من تطوير قرى المنشية.

وقال المهندس أحمد الغمرى، رئيس قطاع الإضاءة العامة بالإسكندرية: «كافة أعطال أعمدة الإنارة يقوم الحى بصرف مهمات لشركة الكهرباء لإصلاحها، لأن الشركة لم تعد توفر المهمات، وتوفرها إدارة الكهرباء التابعة للحى، مع العلم أن حى المنتزه ثانٍ يملك سيارات كهرباء، ويجمع أعمال الصيانة للأعمدة وتركيب أغطية غرف التفتيش منذ عام».

وأكدت المهندسة سلوى عبدالرحمن، رئيس قطاع الشبكات، أن النائب سامح السايح تقدم بطلب إلى قطاع الشبكات لتغيير وإحلال شبكة الكهرباء بقرية المنشية البحرية، وتمت الموافقة عليه وبدأ إحلال وتجديد جزء كبير من شبكة الكهرباء وجارٍ استكمال باقى الشبكة بالتعاون مع المحافظة.

محمد صابر