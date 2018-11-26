شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تكشف شروط سفر الكلاب والقطط مع أصحابها للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حامد عبدالديم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مواقع التواصل الاجتماعي تناولت موضوع تصدير الكلاب والقطط بطريقة خاطئة وذلك أدى إلى الفهم الخطأ، مؤكدًا أن وزارة الزراعة لا تصدر ولا تستورد الكلاب والقطط، وقامت بنفي هذا الخبر.

وأوضح «عبدالدايم»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه «آخر النهار»، المذاع على فضائية «النهار وان» مساء الإثنين، أن بعض الكلاب والقطط يتم استيرادها من الخارج مع بعض المواطنين، ونفس المواطنين يقومون بتصديرها للخارج.

وأضاف: «أي راكب يكون معاه كلب أو قطة أو كلبين أو قطتين مسموح له يخرج بيهم بحيث أن يكون مصاحب للحيوان جواز سفر وشهادة صحية، وأكثر من ذلك يجب أن يكون مسجلًا في سجل المستوردين والمصدرين، وهذا لا يتوفر لدى كل المواطنين».