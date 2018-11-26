شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، منها، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثروة المعدنية، إعلان وصول صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير ولى عهد المملكة العربية السعودية، إلى مصر اليوم، وتأكيد وزير الكهرباء عدم زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019، وولادة أول توأم معدل وراثيا فى الصين محصنان من فيروس الإيدز. الرئاسة: ولى العهد السعودى يصل القاهرة اليوم وجلسة مباحثات مع الرئيس السيسى

السيسي يفتتح المؤتمر الدولى للثروة المعدنية ويؤكد أهمية الحفاظ على الثروات وحسن إدارتها

مهاب مميش: مشروع قناة السويس الجديدة جلب تكلفته فى أقل من عام

وزير الكهرباء: لا زيادة فى أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو 2019

الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات فى 5 أيام.. لا صحة لدمج كتاب التربية الدينية للمسلمين والمسيحيين.. ولا أعباء ضريبية جديدة

مفتى الجمهورية: مساواة المرأة بالرجل فى الميراث دعوى لا يعتد بها وزعم باطِل

726 كلبا وقطة خرجت من مصر خلال عام 2018

ديلى ميل: ولادة أول توأم معدل وراثيا فى الصين محصنان من فيروس الإيدز

الأرصاد: طقس الغد معتدل بمعظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة تسجل 16 درجة محمد صلاح يقترب من جائزة "الكاف" لأفضل لاعب فى أفريقيا

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