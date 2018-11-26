شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى: زيارة ولى العهد لمصر دفعة جديدة لنقل العلاقات لآفاق أرحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، إن زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد السعودى، إلى مصر، هى الزيارة الثانية لسموه خلال عام واحد، لافتًا إلى أن هذا يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف السفير السعودى، فى تصريحاته التى نشرتها صفحة السفارة السعودية بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومصر تهدف إلى نشر المحبة والسلام برؤية موحدة تخدم مصالح البلدين الشقيقين، على المستويين الرسمى والشعبى".

وتابع السفير السعودى بالقاهرة، "شهدت العلاقات السعودية المصرية فى عهد كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، طفرة غير مسبوقة، شملت كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها"، مضيفًا "ستشكل تلك الزيارة دفعة جديدة لنقل العلاقات إلى أفاق أرحب، بما فيه خير البلدين والأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين".



