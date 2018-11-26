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ننشر صور استقبال الرئيس السيسى لولي العهد السعودي

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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور استقبال الرئيس السيسى لولي العهد السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمطار القاهرة الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والذي يقوم بزيارة رسمية لوطنه الثاني مصر لمدة يومين يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين.

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

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