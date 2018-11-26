شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور استقبال الرئيس السيسى لولي العهد السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم بمطار القاهرة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والذي يقوم بزيارة رسمية لوطنه الثاني مصر لمدة يومين يرافقه عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور استقبال الرئيس السيسى لولي العهد السعودي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .