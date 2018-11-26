شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت وزارة الخارجية السعودية، بزيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية، إلى القاهرة، والتى تستمر لمدة يومين، حيث نشرت صورة من مشاهد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لصاحب السمو الملكى، اليوم الاثنين، فى مطار القاهرة، فى مستهل زيارته.

وكتبت وزارة الخارجية السعودية، فى تعليقها على الصورة "فى قلوبنا.. مصر التاريخ والمكان والإنسان"، كما نشرت الخارجية السعودية، مقطع فيديو يوضح عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، وتضمن الفيديو لقطات من زيارات ملوك المملكة العربية السعودية إلى مصر ، خلال عهد الملك فاروق الأول، وصولًا إلى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانتهى الفيديو بتعليق صوتى يقول "العلاقات السعودية المصرية علاقة صلبة قوية فى أعمق جذور العلاقات بين الدول لا تتأثر بأى شكل من الأشكال".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم ، صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر، تستغرق يومين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان صحفى سابق، إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.