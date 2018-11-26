شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار 10 مساء.. ولى العهد السعودى يصل القاهرة فى زيارة تستغرق يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمطار القاهرة الدولى، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر، تستغرق يومين .

أحرز فرجانى ساسى، هدف الزمالك الأول فى مرمى الجونة فى الدقيقة الـ49 من زمن لقاء الفريقين الذى يقام حاليًا فى معب بتروسبورت فى الأسبوع الـ16 من الدورى الممتاز.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حجم الإنتاج والاستهلاك من البترول والغاز الكبيعى، ارتفاع إنتاج الغاز خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، موضحة أن أن حجم إنتاج الغاز الطبيعى فى سبتمبر الماضى بلغ 4.159 مليون طن، مقابل 3.217 مليون طن فى سبتمبر 2017.

أبدى على غزال، لاعب وسط منتخب مصر، رضاه التام عن التجربة الاحترافية التى خاضها مع نادى فانكوفر وايتكابس الكندى، حيث خاض 36 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات.

قال السفير اليابانى الجديد بالقاهرة، ماساكى نوكى، أن هذا العام مهم بالنسبة لبلاده، لأنه الاحتفال الأخير بعيد ميلاد الإمبراطور الحالى،حيث سيتنازل عن العرش فى إبريل المقبل وسيتم تنصيب إمبراطور جديد فى أكتوبر من العام نفسه.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمطار القاهرة الدولى، صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية، فى زيارة لوطنه الثانى مصر، تستغرق يومين

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن زيارات شمال سيناء زيارات حقيقية وأن الإعلام التابع للجماعات يسوق أكاذيب عن خطورة التواجد بسيناء.

اعتقلت الشرطة الإيطالية اليوم الإثنين خمسة مهربين مشتبه بهم ساعدوا، حسب روايات الشهود، 264 مهاجرا عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.

استعرض الفريق يونس المصرى وزير الطيران، خطته خلال الفترة المقبلة أمام لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، المنعقد برئاسة النائب عمرو صدقى، مؤكدًا على أنه قام بإعادة ترتيب البيت من الداخل، ووضع الشكل الذى يليق بقطاع الطيران المدنى خلال الفترة الماضية.

نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، فيديو لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مراسم افتتاح المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية.

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلى، أن "زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مصر اليوم الاثنين، تُعد الثانية لسموه خلال عام واحد، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وحجم التعاون القائم بينهما، إضافة إلى حجم التنسيق والتشاور المتبادل فى مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين".