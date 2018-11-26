شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انهيار جزئى فى عقار خالٍ من السكان بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع منذ قليل انهيار جزئى فى عقار شرق الإسكندرية فى نطاق حى المنتزة أول، وذلك دون إصابات لخلو العقار من السكان. وتوجه حمدى عبد العليم شامة، رئيس حى المنتزه أول فور ورود بلاغ بتساقط أجزاء من العقار الكائن رقم 51 ش ملك حفنى قبلى فيكتوريا إلى موقع الحدث يرافقة جميع الأجهزة التنفيذية بالحي. وكلف رئيس الحى الإدارات المعنية باتخاذ اللازم من إجراءات بهذا الشأن حفاظا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.

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