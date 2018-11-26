أخبار مصر | "الجارحي" يوقع بروتوكول تعاون مع "أهل الخير" لعلاج الحروق

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وقع المهندس محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد الجارحي"، وأمين اللجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع الدكتورة هبه السويدى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، وذلك للتبرع بكامل الحديد اللازم لبناء واستكمال مستشفي "أهل مصر" لعلاج الحروق بالمجان، والتي بلغت قيمته 10 مليون جنيه.
وأكد "الجارحي"، أن التعاون مع مؤسسة أهل مصر يستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بقرى مصر المختلفة من ترميم وإعادة بناء المنازل، وكذلك تحسين الخدمات فى قطاعات الصحة والتعليم وتوفير مشروعات مدرة للدخل للمساعدة فى تحسين الظروف المعيشية.
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