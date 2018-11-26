شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر «القومي للسكان»: الزيادة السكانية لا تقل خطرًا عن الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن هناك مشكلة في الوعي وتغيير الموروث الثقافي لدى المواطنين، خاصة وأن مصر تنجب 2.5 مليون طفل سنويا وهو ما يعادل نصف مواليد قارة أوروبا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور»، أن مصر لو تبنت مشروع تنظيم الأسرة سيكون أعظم مشروع استثماري، لأن أرباحه مضمونة، متابعا: «كل عام يتم إضافة دولة أخرى إلى الدولة نتيجة الزيادة السكانية المبالغ فيها».

وشدد «حسن»، على أن الزيادة السكانية لا تقل خطرا عن الإرهاب لأنها أحد أسباب ارتفاع معدلات البطالة في مصر.