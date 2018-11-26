شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إعداد مخطط شامل لتطوير الموانئ المصرية خلال 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف وزير النقل الدكتور هشام عرفات، عن إعداد الوزارة مخطط لتطوير الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر بالتعاون مع هيئة قناة السويس خلال الـ10 سنوات المقبلة.

وقال «عرفات» خلال كلمته في جلسة تطوير منظومة النقل في منطقة الشرق الأوسط ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 25-28 نوفمبر الجاري - إنه من المتوقع الوصول إلى تصور مبدئي في هذا الصدد خلال يناير أو مارس المقبلين تمهيدا للوصول إلى صيغة نهائية في عام 2019.

من جانبه، قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة منطقة قناة السويس، إن قناة السويس هي ممر ملاحي عالمي يستحوذ على 11 % من حركة التجارة الدولية، حيث تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وقارات العالم الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأوضح «مميش» أن بناء قناة السويس الجديدة ساهم في تقليل زمن الإبحار من 22 إلى 11 ساعة، كما ساهمت أيضا في زيادة حجم إيرادات المشروع والحركة الملاحية، كما أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم أيضًا في زيادة عمق الممر من 16 إلى 24 مترا، وإتاحة مسارات بديل للحيلولة دون تعطّل حركة السفن.. مؤكداً أن القناة بدأت في تطبيق منظومة التحوّل الرقمي لتسهيل عبور السفن العالمية للممر الملاحي من خلال تنفيذ مشروع الفاتورة الموحدة بحيث أصبح التوكيل الملاحي التعامل مع شباك موحّد في سداد رسوم العبور بدلا من 42 جهة.

وكشف عن استقبال القناة خلال العام الماضي أكثر من مليار طن بضائع ولم يكن لديها مناطق صناعية ولوجستية مما استلزم إنشاء منطقة اقتصادية عملاقة على مساحة 460 كلم تضم 6 موانئ رئيسية منها الأدبية وبورسعيد، وأن إدارة القناة بدأت في توفير وتركيب أجهزة لاسلكية لقياس سرعة الريح اللازمة لتشغيل الكباري العائمة على امتداد قناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم الأنتهاء من معالجة التربة في منطقة شرق بورسعيد وأصبحت جاهزة لإقامة المصانع.

كما كشف «مميش» عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصدد افتتاح ميناء شرق بورسعيد بداية العام المقبل، لافتا إلى أنه جار العمل مع مكتب استشاري عالمي لتطوير موانئ المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، كما أنه جار العمل أيضا على بناء أحواض جديدة في ميناء العين السخنة لخدمة الأرصفة إلى جانب إنشاء مراكز تأهيل وتدريب الكوادر المصرية بالتعاون مع شركة "سيمنز" العالمية.

وفيما يتعلق بخدمات النقل في محافظة الإسكندرية، قال الدكتورعبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إن المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة "إي فاينانس" لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية لإتاحة سداد 40 خدمة حكومية تقدمها أحياء المحافظة إلكترونيًا.

وأضاف «قنصوة» أنه جار أيضًا إعداد خرائط جغرافية مدققة بأنحاء المحافظة بالتعرف مع شركة "إيزري" العالمية، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة في الميادين والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية، كما أنه جار العمل على تطوير وتأهيل 3 آلاف كيلو متر من الطرق لإتاحة وسائل وخدمات نقل متطورة ومتقدمة.

وكشف «قنصوة» عن وصول عدد سكان المحافظة إلى 5.5 مليون نسمة يتركز معظم السكان في شرق المدينة ويقع أغلب الصناعات في الغرب.. لافتًا إلى أن 57% من صناعة البتروكيماويات والأسمدة تتركز في المحافظة.