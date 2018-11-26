شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس: يجب الحفاظ على الثروات المعدنية وحسن إدارتها لصالح الأجيال القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، المؤتمر العربى الدولى الـ15 للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، تحت شعار «الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربى»، الذى تعقد فعالياته بالقاهرة على مدار 3 أيام برعاية الرئيس، ويترأس أعماله المهندس طارق الملا، وزير البترول.

وتابع الرئيس، خلال الافتتاح، فيلما تسجيليا عن نشأة الإنسان على وجه الأرض خاصة مصر، حيث اكتشف العلماء أقدم محجر على مستوى العالم، واستعرض الفيلم رؤية الاستراتيجية المصرية فى استخراج المعادن، كما تفقد المعرض المصاحب للمؤتمر، الذى تضمن أحدث المستجدات العلمية والعملية فى أنشطة صناعة التعدين.

وشدد الرئيس على أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، تماشياً مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وقال المهندس طارق الملا، إن قطاع التعدين يواجه عددا من التحديات، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهتها، منها إدخال تعديلات على قانون الثروة المعدنية، لافتًا إلى أن ظاهرة «التنجيم العشوائى» أحد التحديات التى تواجه القطاع، ولها تداعيات كثيرة على الاقتصاد القومى.

وأضاف أن الدولة سعت إلى حل المشكلة واحتواء العاملين فى هذا النشاط وضمهم إلى الاقتصاد الرسمى من خلال تسهيل مناخ العمل، وتيسير إجراءات التراخيص لهم، ودراسة توفير مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم، إلا أن الأمر يحتاج إلى خطة عمل طويلة المدى.

وأشار أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الطلب على مصادر الطاقة فى تزايد مستمر على صعيد عالمى لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادى المتصاعدة، والمنطقة العربية ليست بعيدة عن هذا الاتجاه، بل إن معدل الطلب على الكهرباء فيها يشكل حوالى ثلاثة أضعاف المعدل العالمى، لافتًا إلى أن الدول العربية تعتمد اعتماداً شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعى لتلبية متطلباتها من الطاقة، حيث شكّل هذان المصدران نحو 99% من إجمالى استهلاك الطاقة فى الدول العربية عام 2017.

وقال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الطلب على مصادر الطاقة فى تزايد مستمر على صعيد عالمى لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادى المتصاعدة، والمنطقة العربية ليست بعيدة عن هذا الاتجاه، بل إن معدل الطلب على الكهرباء فيها يشكل حوالى ثلاثة أضعاف المعدل العالمى، لافتًا إلى أن الدول العربية تعتمد اعتماداً شبه كامل على مصادر النفط والغاز الطبيعى لتلبية متطلباتها من الطاقة، حيث شكّل هذان المصدران نحو 99% من إجمالى استهلاك الطاقة فى الدول العربية فى عام 2017، وهو وضع يقتضى تصوراً استراتيجياً متعدد الأبعاد للاستفادة منه فى الحاضر، والعمل فى نفس الوقت على تغييره فى المستقبل عبر تنويع مصادر الطاقة.

وفى السياق نفسه، قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن قطاع التعدين يواجه عددا من التحديات، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التحديات، منها إدخال تعديلات على قانون الثروة التعدينية، لافتًا إلى أن ظاهرة «التنجيم العشوائى» أحد التحديات التى تواجه القطاع، ولها تداعيات كثيرة على الاقتصاد القومى.

وأضاف أن الدولة سعت إلى حل هذه المشكلة واحتواء العاملين فى هذا النشاط وضمهم إلى الاقتصاد الرسمى من خلال تسهيل مناخ العمل، وتيسير إجراءات التراخيص لهم، وكذلك دراسة توفير مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم، إلا أن الأمر يحتاج إلى خطة عمل طويلة المدى. ودعا «الملا» القائمين على المؤتمر لمناقشة هذا الموضوع بلجان المؤتمر، وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة تتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل إلى حلول لهذه الظاهرة والتغلب عليها.

وأوضح وزير البترول أن الوزارة وضعت هدفا قوميا لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى ليصل إلى 2% خلال 5 سنوات مقبلة، مقابل نحو 0.5%، مشيراً إلى أن قطاع الغاز والبترول ساهم بأكثر من 15% من الناتج القومى، خاصة بعد أن نجحنا فى زيادة معدل نمو قطاع الغاز الطبيعى بأكثر من 60% على مدار العامين الماضيين من خلال تبنى عدد من الإصلاحات.

ولفت إلى الاستعانة بواحدة من كبريات الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لوضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين.

من جانبه، أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودى، خالد الفالح، عن اعتزام المملكة زيادة إجمالى الناتج المحلى من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار من خلال التعدين، وكذلك توفير 160 ألف فرصة عمل فى القطاع، وقال إن قيمة التخزين الجيولوجى بالمملكة طبقا للدراسات تبلغ تريليون دولار، وتتركز فى منطقة الدرع العربى، مشيرًا إلى وجود تراكيب جيولوجية مشتركة بين الدرع العربى والأفريقى، ما يؤدى إلى ضرورة التكامل والتنسيق العربى فى هذا الملف لمستقبل الدول والأجيال.